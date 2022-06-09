У Білому домі пообіцяли забезпечити Україну всім необхідним, аби відбити агресію Росії

США продовжують залишатися партнером у підтримці України проти російської агресії. Країна з першого дня надає неабияку допомогу.

У Білому домі пообіцяли забезпечити Україну всім необхідним​

І не збирається зупинятися – США пообіцяли Україні "все необхідне" для перемоги. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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За його словами, їхня держава занепокоєна кожним актом агресії, вчиненим росіянами. Мовиться про окуповані території, руйнування, бомбардування та знищення цивільної інфраструктури.

При цьому Салліван підкреслив, що все це відбувається як там, де вони пересуваються, так і в тих районах, на які загарбники обрушують ракетні удари з великої відстані.

Водночас додав, що Сполучені Штати Америки залишаються відданими підтримці України.

Саме тому ми так прагнемо забезпечити українців необхідним озброєнням та інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відштовхнути їх,

– наголосив представник адміністрації США.

Україна отримала від США перший транш з 40 мільярдів доларів допомоги

21 травня 2022 року президент США Джозеф Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні, які будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку України. Напередодні його схвалив Конгрес. Рішення схвалили з тижневою затримкою – його блокував сенатор Ренд Пол – республіканець від Кентуккі.

Вже 9 червня Україна отримала перший транш з цієї суми. Перший мільярд доларів, який отримала наша держава від США, виділено для підтримки економіки у час війни.

1 мільярд доларів – це лише частина економічної підтримки, яку передбачає закон про виділення 40 мільярдів для України. Сумарно на підтримку економіки нашої країни в умовах війни Вашингтон виділив 8,5 мільярда доларів.

Розподіл 40 мільярдів доларів, які США виділили Україні / Інфографіка 24 каналу

Байден обговорив із Дудою підтримку Україні

8 червня президент США Джо Байден та його польський колега Анджей Дуда провели телефонну розмову, головною темою якої була підтримка України у війні з Росією. Політичні лідери також говорили про двостороннє співробітництво. Також президенти говорили й про питання безпеки. Зокрема, східного флангу НАТО – тобто власне Польщі. Байден наголосив, що США віддані безпеці Польщі та інших країн-членів Альянсу в Східній Європі. Крім того, під час телефонної розмови американський президент побажав успішного проведення саміту Бухарестської дев'ятки.

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