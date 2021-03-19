У Білому домі розповіли, чого чекати Росії від США в найближчі тижні

Протягом наступних кількох тижнів США запровадять "кроки у відповідь" на зловмисну діяльність Росії. У Вашингтоні планують ввести як санкції, так й інші заходи, зокрема й "невидимі".
Джерело:твітер Білого дому
Про дії США щодо Росії розповіла під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.
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Росії слід чекати нових кроків зі сторони США
Ми запровадили санкції у відповідь на отруєння Олексія Навального. Крім того, випустили звіт про їхнє втручання у вибори 2020 року. І ми запроваджуватимемо заходи у відповідь на всі види зловмисної діяльності (Росії – 24 канал), щодо яких ми висловлювали занепокоєння,
– заявила Псакі.
Речниця Білого дому нагадала, що президент Джо Байден на початку своєї каденції віддав розпорядження розвідувальникам вивчити, яку шкоду заподіяла Росія, та підготувати за результатами доповідь.
Залишаються тижні, а не місяця, до того часу, коли цю політику застосують,
– уточнила вона.
Псакі також додала, що деякі з кроків-реакцій на дії Росії будуть помітними, інші – невидимими.
"За президентом (Байденом – 24 канал) залишається право обирати, якою буде ця відповідь та коли", – наголосила речниця Білого дому. Однак уточнила, що американський лідер чітко дав знати, що російський уряд заплатить за вчинене.
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Санкції США проти Росії: останні новини
- Вашингтон 2 березня запровадив санкції проти російських посадовців через отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
- Під обмеження потрапили перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, директор ФСБ Олександр Бортніков та інші. Також санкції наклали на 14 організацій, які були причетні до виробництва хімічної зброї.
- Крім того, з 18 березня почали діяти санкції, які США наклали через отруєння у 2018 році колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії отрутою "Новачок".