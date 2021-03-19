У Білому домі розповіли, чого чекати Росії від США в найближчі тижні

Протягом наступних кількох тижнів США запровадять "кроки у відповідь" на зловмисну діяльність Росії. У Вашингтоні планують ввести як санкції, так й інші заходи, зокрема й "невидимі".

Про дії США щодо Росії розповіла під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі.

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Росії слід чекати нових кроків зі сторони США

Ми запровадили санкції у відповідь на отруєння Олексія Навального. Крім того, випустили звіт про їхнє втручання у вибори 2020 року. І ми запроваджуватимемо заходи у відповідь на всі види зловмисної діяльності (Росії – 24 канал), щодо яких ми висловлювали занепокоєння,

– заявила Псакі.

Речниця Білого дому нагадала, що президент Джо Байден на початку своєї каденції віддав розпорядження розвідувальникам вивчити, яку шкоду заподіяла Росія, та підготувати за результатами доповідь.

Залишаються тижні, а не місяця, до того часу, коли цю політику застосують,

– уточнила вона.

Псакі також додала, що деякі з кроків-реакцій на дії Росії будуть помітними, інші – невидимими.

"За президентом (Байденом – 24 канал) залишається право обирати, якою буде ця відповідь та коли", – наголосила речниця Білого дому. Однак уточнила, що американський лідер чітко дав знати, що російський уряд заплатить за вчинене.

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