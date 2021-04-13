Може відбутися влітку: у Білому домі сказали, що рано говорити про зустріч Байдена і Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден хоче особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Дату він не назвав, але у Білому домі зазначили, що це станеться не скоро.

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Брифінг у Білому домі

Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі. Вона додала, що ще рано говорити про місце зустрічі президентів.

До теми Байден хоче зустрітися з Путіним на нейтральній території

Псакі наголосила, що у Білому домі перебувають лише на початку цього процесу.

Коли у нас буде більше деталей, ми їх вам розповімо,
– сказала прессекретарка.

Вона також додала, що зустріч може відбутися аж влітку.

Байден поговорив з Путіним: головне

  • Телефонна розмова Байдена та Путіна відбулась 13 квітня 2021 року.
  • Президенти обговорили регіональні та міжнародні проблеми. Серед них було питання ескалації на Сході України.
  • Президент США закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Києвом.
  • Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території – у третій країні. Насамперед обговорюватимуть актуальні питання у відносинах США і Росії.