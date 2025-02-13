Сильний конкурент та супротивник: в Білому домі висловилися про Путіна

Сполучені Штати розглядають очільника Кремля Владіміра Путіна як "сильного конкурента" в регіоні, а іноді і як "супротивника".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 12 лютого.

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Чи бачать США Путіна супротивником

У Керолайн Левітт запитали, ким президент США Дональд Трамп бачить Путіна: союзником, партнером, або ж конкурентом і супротивником. У відповідь речниця Білого дому сказала, що "ця нація розглядає Путіна і Росію як сильного конкурента в регіоні, а іноді і як супротивника".

Але, як каже президент (Дональд Трамп, – 24 Канал), також йому подобається мати хороші дипломатичні відносини з лідерами в усьому світі, знаходити спільну мову, також вказувати їм, коли вони неправі, і керувати з позиції "миру завдяки силі". Це найбільша сильна сторона президента. І ми бачимо це знову і знову,

– пояснила Левітт.

Вона також згадала про нещодавнє повернення з Росії після ув'язнення американського вчителя Марка Фогеля. За словами Керолайн Левітт, це свідчить про "добросовісні зусилля з боку Росії" і нібито є знаком, що США рухаються у правильному напрямку, щоб завершити війну в Україні.

До слова, 12 лютого Дональд Трамп провів із Владіміром Путіним розмову, яка тривала понад годину. Після цього президент США заявив, що має намір провести зустріч із очільником Кремля в Саудівській Аравії.