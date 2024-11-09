У Білому домі анонсували дату зустрічі Байдена і Трампа щодо майбутньої передачі влади

Вже незабаром чинний президент США Джо Байден зустрінеться з новообраним лідером Дональдом Трампом у Білому домі стосовно майбутньої передачі влади останньому.

Зустріч відбудеться вже у середу, 13 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення пресслужби Білого дому.

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Байден і Трамп зустрінуться вже наступного тижня

Республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на виборах у США, таким чином вже вдруге ставши президентом. Тож у Білому домі сьогодні анонсували зустріч між наразі ще чинним президентом та новообраним лідером, яка пройде наступного тижня.

На запрошення президента Байдена, президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті (робочий кабінет президента США – 24 Канал) в середу об 11:00,

– йдеться у повідомленні адміністрації.