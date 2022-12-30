Є очевидна проблема: чи наважиться Путін силоміць забрати Білорусь

Інколи лунають думки, що російський диктатор Владімір Путін таки спробує силоміць захопити Білорусь. Однак для нього тут більше мінусів, аніж плюсів.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Утім, заглянути в голову Путіна і хоча б щось спрогнозувати з його дій – це дуже невдячна справа. Вони часто нелогічні.

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Не факт, що Путін ризикне захопити Білорусь

Як наголосив Яковенко, щоб захопити Білорусь, Путіну потрібно хоча б якось перелізти через Лукашенка. А це – дуже життєздатний персонаж, який має велику здатність до маневровості.

Крім того, російському диктатору таки поки не вдалося змусити його використати білоруську армію у війні проти України. Та й навіть, якщо він скине Лукашенка, тоді буде змушений зустрітися із білоруським народом напряму.

Зараз у Путіна є прокладка у вигляді Лукашенка. А тут прямі взаємовідносини з білоруським народом. Не думаю, що йому буде комфортно. Все-таки білоруський народ має дещо інші відносини з тоталітарними режимами, ніж російський. Вони показали, що більше готові до спротиву. Такого Їжака засувати собі в штани було б нерозумно,

– вважає Яковенко.

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Попри це, ймовірність, що Путін піде на захоплення Білорусі, таки є. Російському диктатору критично не вистачає перемог на фронті для пропаганди. Тому такий крок вони могли б продати в Росії як перемогу.

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Нещодавно стало відомо, що Білорусь вирішила перевести свою армію на воєнний час. Це не означає негайний вступ країни у війну. Поки вони просто ретельніше готуватимуть армію.

Як розповів військовий експерт Микола Саламаха, вони збираються повністю укомплектувати бойові частини. А також – призвати ще щонайменше 15 – 20 тисяч осіб.

Як зазначив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, Росія зібрала певне угруповання в Білорусі. Там зараз перебуває близько 10 200 військових. Цієї кількості недостатньо для наступу.

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