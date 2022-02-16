Білорусь чекає позитивних наслідків від переговорів свого міністра оборони з Резніковим

Білорусь очікує, що напруженість з Україною знизиться після переговорів білоруського міністра оборони з українським колегою Олексієм Резніковим. Також глава МЗС Білорусі Володимир Макей наголосив, що ніхто не збирається нападати на Україну.

Про це Макей заявив на пресконференції в Мінську. Він нагадав, що нещодавня розмова міністрів оборони Білорусі та України відбулася з ініціативи останньої.

Важливо "Загрози для України немає": Резніков поговорив з главою Міноборони Білорусі

Макей наголосив, що Білорусь завжди виступає за відкритий діалог і готова вести його з будь-яких чутливих питань.

Питання обговорювалися у позитивному ключі. Багато чого вдалося прояснити для обох сторін, насамперед для української. З нашого боку чітко прозвучала заява про те, що ніхто не збирається нападати,

– сказав міністр.

Результати перемовин українського та білоруського міністрів

У міністерстві зазначили, що перемовини провели заради "відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

Глави оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо

підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону,

виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Резніков поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль-2022", наголосивши, що вони оборонні.

Росія відводить війська

15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Зранку 16 лютого міноборони Росії показало відео відведення військової техніки Південного військового округу у місця постійної дислокації.

Водночас Джо Байден заявив, що Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів. Туди стягнули 150 тисяч військових держави-агресорки.

Олександр Лукашенко раніше заявив, що ніхто воювати з Україною не збирається . За його словами, "конфлікт потрібний тільки Заходу".