Білорусь не готова формально вступати у війну проти України, – високопосадовець НАТО

Країни-члени НАТО склали думку щодо ймовірності вступу Білорусі у війну проти України. В Альянсі вважають, що Наразі немає ознак того, що Білорусь готова офіційно приєднатися до повномасштабної агресії проти нашої держави.

Про це у форматі "офф рек" повідомив високопосадовець НАТО, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Раніше самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявляв, що його країна "веде підготовку до війни".

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У НАТО прокоментували можливість вступу Білорусі у війну

У Північноатлантичному Альянсі уважно стежать за пересуванням військової техніки вздовж кордону Білорусі. Однак наразі країна не зацікавлена в тому, аби офіційно ставати стороною конфлікту.

"Лукашенко має усвідомлювати, що вся вага санкційних заходів, які союзники наклали на Росію, буде так само застосована до Білорусі, якщо білоруські війська будуть проводити наступальні операції проти України", – сказав співрозмовник.

Лукашенко цинічно веде "підготовку до війни"

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зазначив, що його країна готується до війни. Зокрема, у країні проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності.

Водночас білоруський правитель заявив, що "не хоче ні з ким воювати", Крім того, у своїй заяві Лукашенко пригадав відому приказку "хочеш миру – готуйся до війни".

На слова Лукашенка відреагував речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано. Він нагадав, що ЄС не визнає Лукашенка президентом Білорусі, оскільки він сфальсифікував вибори, а також зауважив, що Євросоюз готуються до можливих загроз, які несуть російський та білоруський правителі. Окрім того, Стано зазначив, що Лукашенко є співучасником злочинів, які скоїла Росія в ході війни в Україні.

Прокоментували заяву Лукашенка також і в МЗС Польщі. Глава польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський потужно відповів самопроголошеному президентові Лукашенкові, що "нехай спробує, побачимо, хто виграє".