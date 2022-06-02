Білорусь перекинула до кордону з Україною кілька ешелонів із бронетехнікою

У Білорусі військову техніку перекидають з Гродно ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Залізницею перевозять, зокрема, десятки БМП та зенітних ракетних комплексів.

Відео, на яких понад 50 одиниць техніки, опублікували у білоруських соцмережах. Кадри зафільмували на залізничних станціях "Коробчиці" та "Свислоч".

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Яку техніку перекидають залізницею:

37 БМП,

5 ЗРК "Оса",

2 "Урали",

БРДМ-2,

БТС-4,

2 основи для ЗРК "Оса" під тентом.

Вся ця техніка належить збройним силам Білорусі, а на багатьох машинах є розпізнавальний знак – червоний квадрат.

Більшість з цієї техніки у травні була у Хойниках

Більшість з цієї техніки з 7 травня була у місті Хойники, що в Гомельській області. Раніше білоруські військові використовували її для прикриття кордону з Україною на Гомельщині.

Ще частина перебувала на заході Білорусі – біля кордону з Польщею, тепер її теж перекидають у напрямку Бреста.

Дивіться відео, як перевозять військову техніку у Білорусі / Відео "Беларускі Гаюн"

Армія Білорусі отримала озброєння з Росії

Раніше в українському Генштабі розповіли, що Росія передала білоруській армії сучасне озброєння та техніку. Сучасні зразки використовуватимуть для окремих підрозділів білоруської армії.

При цьому у Генштабі зауважили, білоруси самі зняли зі зберігання танки та БМП. Припускають, що їх можуть передати російській армії задля поповнення втрат.

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Військова активність у Білорусі: останні новини

Наприкінці травня Білорусь анонсувала військові навчання біля українського кордону. Експерти кажуть – це задля того, аби тримати максимальну кількість українських військ на північних напрямках.

Планові навчання відбуватимуться з 22 червня до 1 липня в Гомельській області.

Також до 4 червня у Білорусі тривають заходи з перевірки бойової готовності.

Раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко ухвалив рішення про створення оперативного командування на півдні – біля кордону з Україною. Мовляв, білоруські військові мають відпрацювати заходи з захисту своїх територій.

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