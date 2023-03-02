"Безсмертний" А-50: у Білорусі показали "зліт" літака, який пошкодив вибух у "Мачулищах"

На білоруському аеродромі "Мачулищі" 26 лютого прогриміли вибухи. Під час інциденту постраждав російський літак А-50. Тим часом у Білорусі активно брешуть, що з ним все добре.

Тепер у мережі поширюють кадри начебто злету А-50 у Мачулищах. Їх активно поширюють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

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У Міноборони Білорусі заявили, що А-50 виконував чергування у небі. Для цього навіть записали пропагандистське відео. Все начебто "минуло за планом". Але ми знаємо, як у Росії все йде за планом. Жодних доказів, коли насправді, були зняті кадри – немає.

Цікаво, що показали лише "зліт" А-50, приземлення – ні.

"Зліт" А-50 у Білорусі: дивіться відео

Раніше режим Алєксандр Лукашенко вже намагався переконати всіх, що з російським літаком – усе гаразд. Для цього підготували ефектні кадри, зняті лише знизу та збоку. Окрім того, у кадр навмисно пхали кадри бортових номерів літака. Усе, аби підтвердити, що це – справді А-50. Цікаво, що раніше номери старанно замазували.

Відповідальність за вибухи у Мачулищах взяли на себе білоруські партизани. Мовиться про ініціативу BYPOL.