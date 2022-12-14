У Білорусь прилетів російський літак А-50, який наводить ракети на цілі
Джерело:Беларускі Гаюн
У середу, 14 грудня, в аеропорту в Мачулищах, що у Білорусі, приземлився російський літак А-50 "Сергій Атаянц". Це повітряне судно вивчає цілі для атак по Україні.
Літак окупантів приземлився близько 14:27. Іл-76 А-50 має реєстраційний номер RF-93966.
До речі Наші війська у бойовій готовності, – реакція Міноборони на "нескінченний рух" військ у Білорусі
Які характеристики А-50
Призначення ДРЛО А-50 полягає у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілей, оповіщенні Збройних сил про повітряну та надводну ситуацію.
Також А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.
Варто додати, що саме А-50 ВКС під номером RF-93966 вже було помічено у Білорусі у лютому 2022 року.Довідково. А-50 – російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Створено на базі військово-транспортного літака Іл-76 на авіаційному Таганрозькому науково-технічному комплексі спільно з НВО "Вега", на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126.
Військові експерти вже прослідкували "тенденцію", що як тільки цей літак підіймається у небо, то по Україні із території Білорусі можуть бути удари.
До Білорусі прилетів російський літак А-50: дивіться відео
Раніше воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що літак-навідник чергував біля українського кордону і до повномасштабного вторгнення Росії. Частіше польоти А-50 фіксували у Краснодарському краю, Ростовській області, окупованому Криму, іноді – на території Білорусі.
На кордоні з Білоруссю фіксують рух техніки: що відомо
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- У Білорусі мінімум 20 танків перекидають на полігон під Гродно. Також є інформація, що до перевірки буде залучено декілька механізованих батальйонів.
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