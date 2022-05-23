Білорусь продовжила військові навчання на кордоні з Україною

У Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною та західними країнами. Вони триватимуть щонайменше до 28 травня.

Варто зауважити, що призов військовозобов'язаних у Білорусі не передбачається. Водночас на території країни триває підготовка до масштабного навчання у червні.

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Втім, попри збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій щодо України. Однак вона стала більш підготовленою для оборони.

На яких полігонах проводять навчання

Про продовження навчань білоруської армії свідчить графік їхнього проведення на полігонах. Наразі він має такий вигляд:

Борисівський – до 28 травня;

Стрільбище №1 під Мінськом – до 28 травня;

Гозький (під Гродно) – до 28 травня;

Брестський – до 28 травня;

Репище (Осиповичі) – до 27 травня;

Мар'їна Гірка – до 28 травня;

Лосвідо (під Вітебськом) – до 28 травня;

Німан (під Березівкою) – до 27 травня;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) – 28 травня;

Чепелево (під Слонімом) – до 28 травня;

Доманове (під Івацевичами) – до 27 травня;

Стрільбище під Старими Дорогами – до 27 травня;

Заслонове (під Лепелем) – до 28 травня.

Також у міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування". Він включає зняття озброєння та техніки зі зберігання та проведення з нею "контрольного пробігу".

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