Білорусь висилає латвійських дипломатів: Латвія підготувала відповідь

Влада Білорусі ухвалила рішення вислати з країни посла Латвії та весь дипломатичний персонал. Це стало відповіддю на дії латвійських дипломатів у Ризі. Нагадаємо, вони замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий стяг.

У Білорусі обурилися такими діями, адже раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко заборонив біло-червоно-білий прапор у країні.

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Як заявив главу МЗС Білорусі Володимир Макей, у дипмісії залишиться тільки один адміністративно-технічний працівник для охорони будівлі. Натомість посол Латвії у Білорусі має виїхати з країни за 24 години. Інші ж латвійські дипломати зобов'язані залишити територію Білорусі протягом наступних 48 годин.

Дуже прикро, що в цьому інциденті взяв участь поряд з мером міста Риги міністр закордонних справ Латвії – відомства, яке має працювати не на поділ, а на зближення народів,

– прокоментував ситуацію Макей.

Реакція Латвії

У відповідь на це Латвія також ухвалила рішення вислати білоруських дипломатів. Латвійське МЗС викликало тимчасового повноважного представника Білорусі "для інформування про аналогічні дії – висилку всіх білоруських дипломатів до нормалізації відносин".

Що цьому передувало

24 травня мер Риги Мартіньш Стакіс разом з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичем замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий стяг з національним гербом "Погонею".

23 травня у Білорусі затримали неугодного білоруській владі блогера та засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Сталося це за вкрай дивними обставинами.

Літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса терміново приземлився у столиці Білорусі Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування.

Саме цим рейсом летів Роман Протасевич зі своєю дівчиною. До інциденту він заявив, що в Афінах за ним стежили.

Зрештою Романа, його дівчину та ще кількох осіб затримали білоруські силовики. Цікаво, що вибухівки на боту Ryanair так і не знайшли.

Міжнародна спільнота вже відреагувала на інцидент і закликала звільнити затриманих. Після інциденту низка держав засудили перехоплення літака і вимагають зупинити будь-які польоти над Білоруссю.

Україна також може незабаром зупинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення доручив підготувати уряду президент Володимир Зеленський.