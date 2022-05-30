У Білорусі до 4 червня перевірятимуть бойову готовність

У Білорусі до 4 червня цього року тривають заходи з перевірки бойової готовності. Загалом на Волинському та Поліському напрямках поки без особливих змін.

Про ситуацію розповіли у Генштабі Збройних сил України. Зауважимо, що білоруські військові на кордоні з Білоруссю активізувались ще напередодні.

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Напередодні, 29 травня, повідомляли, що Білорусь проводить заходи з оперативної та бойової підготовки своїх військ. Також зберігалась загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об'єктах з боку Білорусі.

Чи існує загроза нападу з Білорусі

Лукашенко наприкінці травня знову почав говорити, нібито бачить "загрози" через війну в Україні. Він заявив про створення оперативного командування на кордоні з Україною. Їхні військові нібито вже відпрацьовують захист своїх територій.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала їхні військові навчання та заявила, що загроза з території Білорусі залишається.

Проте наша розвідка з'ясувала, що білоруські військові не надто хочуть воювати на боці Росії, їм це непотрібно. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, Україна розуміє мотиви Лукашенка, тож контролює ситуацію на кордоні.

Яка ситуація на інших прикордонних напрямках

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстрілювати з артилерії прикордонні райони. Зокрема Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

ворог продовжує обстрілювати з артилерії прикордонні райони. Зокрема Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області. На Слобожанському напрямку окупанти готуються до наступу. Вони вивчають ймовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Росії. Щоб знизити наступальний потенціал наших військ, росіяни гатять із ствольної та реактивної артилерії.

окупанти готуються до наступу. Вони вивчають ймовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Росії. Щоб знизити наступальний потенціал наших військ, росіяни гатять із ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку активних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосередив на стримуванні дій українських підрозділів. Крім того, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

Основні бої зараз йдуть на Донбасі. Зокрема, росіяни штурмують Тошківку, Устинівку та Сєвєродонецьк, бої йдуть вже на вулицях міста. На Бахмутському напрямку продовжуються бої в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

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