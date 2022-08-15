Білоруські активісти попередили про ймовірність масового ракетного удару по Україні

У білорусі на аеродромі "Забрівка" росія накопичує значні сили. Попереджають, що може бути масований ракетний удар по Україні.

Білоруські активісти отримали супутникові знімки аеродрому коли там пролунали вибухи. На фото видно усю техніку та об'єкти, що перебувають у "Зябрівці" зараз.

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Яка техніка є на аеродромі

Від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2 ЗРПК "Панцир".

Склад боєприпасів, де є щонайменше 15 – 60 ракет для ЗРК С-300/400.

Крім того, російські літаки "Іл-76 ВКС" підвозять ракети для С-400 до аеропорту "Гомель". Звідти їх везуть до Зябрівки.

Може бути масований ракетний удар

Активісти попереджають, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, йде підготовка до масованого ракетного удару. Прогнозують, що це може статись найближчими тижнями.

Це підтверджує ще один факт. З моменту останнього масованого обстрілу, 28 липня, з території білорусі по Україні не випустили жодної ракети.

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