У Білорусі підлітків вчать "стріляти" із лопат: курйозні фото

У Гомельській області Білорусі проводять специфічні навчання для підлітків. Дітей вчать стріляти з лопат.

У навчаннях взяли учать десятикласники. Крім стрільби з лопат, дітей вирішили також навчити рити окопи.

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"Військово-польова" зустріч білоруських школярів

У соцмережах шкіл Гомельщини оприлюднили відповідні фото. На сайтах Сіманіцької школи Лельчицького району та Даманавицької школи Калінкавицького району назвали діяльність "військово-польовою зустріччю".



Навчання з "лопатної стрільби" у Білорусі / Фото Flagstock

В опозиційних білоруських ЗМІ зазначають, що владна вертикаль Лукашенка докладає значних зусиль для мілітаризації суспільства, що найперше відчувають школярі. Питання так званого "патріотичного" виховання молоді підняли після революції 2020 року.



Навчання у білоруських школах / Фото Flagstock

Чи є загроза нападу з Білорусі

Білорусь ще від 24 лютого стала країною-співагресоркою. Саме звідти російські війська зайшли на Київщину. Крім того, з території Білорусі регулярно запускають ракети по Україні. Наприклад, вночі проти 9 червня така прилетіла у будинок в Житомирській області.

Крім того, останні тижні говорять про можливий напад з Білорусі. Країна стягнула свої війська до кордону з Україною. Хочуть створити ударні угруповання в армії, яка стоїть на одному з українських напрямків. Мовиться про Волинський чи Поліський.

Білорусь заявила про планові навчання з військкоматами з 22 червня по 1 липня. Вони пройдуть у Гомельській області, а з 28 червня по 16 липня відбуватимуться збори військовозобов'язаних у Жлобинському районі.

У МВС попереджають, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, щоб відволікти та відтягнути Збройні Сили України.

Тим часом місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, мовляв, щоб попередити можливе викриття позицій військової техніки.

Щоправда, президент Володимир Зеленський впевнений – ризики повторного нападу з Білорусі мінімальні. У будь-якому випадку сили української оборони напоготові.

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