У Білорусі стартували військові навчання "Бойове братерство-2023": чи є загроза для України
Джерело:Сергій Наєв
На території Білорусі, самопроголошена "влада" якої підтримує режим Путіна, стартували військові навчання "Бойове братерство-2023". Вони триватимуть до 6 вересня.
Білоруські навчання пройдуть в трьох областях країни – Мінській, Брестській та Гродненській. Варто зауважити, що Брестська область Білорусі межує з Україною.
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Чи безпечні для України навчання в Білорусі
Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки,
– заявив Сергій Наєв.
Попри це, командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України розповів, що за військовою наукою Україна завжди адекватно реагує на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці.
Це проста, але дуже потрібна військова робота. Ба більше, Україна реагує. За словами генерал-лейтенанта, командувачам, командирам поставили чіткі завдання щодо підсилення:
- оборони державного кордону України;
- пильності на всіх бойових позиціях.
Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування,
– запевнив Наєв.
Наєв записав звернення через навчання у Білорусі: дивіться відео
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