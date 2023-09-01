У Білорусі стартували військові навчання "Бойове братерство-2023": чи є загроза для України

1 вересня 2023, 14:01
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Джерело:

Сергій Наєв

На території Білорусі, самопроголошена "влада" якої підтримує режим Путіна, стартували військові навчання "Бойове братерство-2023". Вони триватимуть до 6 вересня.

Білоруські навчання пройдуть в трьох областях країни – Мінській, Брестській та Гродненській. Варто зауважити, що Брестська область Білорусі межує з Україною.

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Чи безпечні для України навчання в Білорусі 

Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки,
– заявив Сергій Наєв.  

Попри це, командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України розповів, що за військовою наукою Україна завжди адекватно реагує на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці.

Це проста, але дуже потрібна військова робота. Ба більше, Україна реагує. За словами генерал-лейтенанта, командувачам, командирам поставили чіткі завдання щодо підсилення:

  • оборони державного кордону України;
  • пильності на всіх бойових позиціях.

Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування,
– запевнив Наєв.  

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Автор: Діана Квасневська