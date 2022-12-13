Представляв режим Лукашенка в Гаазі: що відомо про нового главу МЗС Білорусі

У Білорусі призначили нового міністра закордонних справ. МЗС очолив Сєргєй Алєйнік. Раніше він представляв Білорусь у різних міжнародних організаціях.

Алєйнік був консулом Білорусі у Гаазі та представником при відділенні ООН. Пізніше – першим заступником глави МЗС. Про це повідомили білоруські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Кадрові зміни в Білорусі

Окрім Алєйніка, Лукашенко також призначив нового командувача військово-повітряних сил та військами ППО. Тепер цю "поважну" посаду займає Андрєй Лук'янович. Раніше він був заступником.

Схоже, що прихвостень Путіна покладає на Алєйніка та Лук'яновича дуже великі надії. Лукашенко заявив: "Ну як не публічно можна таких людей призначати в нашій державі".

Самопроголошений президент Білорусі також розповів, що напередодні вже обговорив з новими високопосадовцями "всі нюанси" майбутньої діяльності.

Нелегко буде,

– визнав Лукашенко.

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Що відомо про нового главу МЗС Білорусі

Сєргєй Алєйнік народився у 1965 році в Мінську. З 1992 року працює в МЗС Білорусі. Починав з посади третього секретаря консульського відділу відомства. Пізніше представляв Білорусь на міжнародній арені. Зокрема:

з 2002 до 2009 року Сєргєй Алєйнік був представником Білорусі при відділенні ООН;

був послом у Великій Британії та Ірландії;

представляв різні міжнародні організації в Женеві;

працював консулом в Гаазі.