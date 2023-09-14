Стягують "Смерчі" та "Полонези": у Білорусі проведуть масштабні військові навчання

Міноборони Білорусі запланувало провести масштабні навчання наприкінці вересня. У них ворожа країна планує залучити реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч" та "Полонез", який створили на основі першого.

Навчання ще вкінці серпня анонсував так званий начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусі Валерій Ревенко. До речі, на початку серпня Мінськ почав навчання біля Сувальского коридору, який поруч з кордоном Польщі та Литви.

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Що відомо про нові заплановані навчання білорусів

Ревенко запевняв, що вони вже попередили про навчання держави-учасниці ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року.

У телеграм-каналі моніторингової групи зазначили, що за їхніми даними, для навчань Білорусь залучить підрозділи:

️6-ї механізованої бригади;

️11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);

️19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);

️120-ї механізованої бригади.

️336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Відомо, що в Білорусі вже готуються до навчань. Зокрема, проводять:

огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки;

заняття з профілактики "негативного інформаційного впливу на особовий склад".

Військовослужбовцям доводиться алгоритм розпізнавання неправдивої інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами,

– заявили у телеграм-каналі.

Ба більше, моніторингова група з посиланням на свою інформацію повідомила, що підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади вже почали переміщатися до району проведення навчань. Саме ця бригада має на озброєнні реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Полонез".

Росія вивела з Білорусі майже всі свої підрозділи

7 вересня у Державній прикордонній службі України заявили, що Росія вивела з Білорусі у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи Кремль не завів.

Згодом військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що після того, як Росія почала виводити з Білорусі особовий склад та техніку, то загроза наступу від Мінська суттєво зменшилась.

Роман Світан також зауважив, що на території Білорусі перебувало не більш ніж 10 тисяч одиниць особового складу ворога. Окрім того, ЗМІ писали, що вороги забрали з Білорусі всю свою авіацію.

Білоруський "Полонез" є реактивною системою залпового вогню калібру 301 міліметр. Вона може високоточно вражати відкриту та приховану живу силу, неброньовану та броньовану військову техніку та інші об'єкти. У 2017 році Білорусь збільшила дальність зброї до 300 кілометрів, змінивши ракети.