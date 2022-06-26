У Білорусі російські ДРГ готуються до подальших дій на території України

У Білорусі помітили підготовку російських диверсійно-розвідувальних груп. Ймовірно, їх хочуть перекинути в Україну. Мовиться про Волинський та Поліський напрямки.

Генштаб ЗСУ попереджає, що ворожі ДРГ готуються до подальших дій на території нашої держави.

Важливо Росія збільшує свою військову присутність в Білорусі

Зауважимо, раніше в МВС теж попередили, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, аби розфокусувати та відтягнути наших військових.

На Півночі ворог тримає війська біля кордону

У прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни утримують окремі підрозділи військ західного військового округу. Окупанти таким чином хочуть продемонструвати свою присутність та скувати дії українських Сил оборони.

Крім того, на Сіверському напрямку росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

Чи є загроза з Білорусі

Ситуація біля білорусько-українського кордону напружується. З боку білорусів продовжується військова активність.

З 22 червня у Гомельській області почались мобілізаційні навчання. Українські прикордонники повідомили, що Білорусь розмістила біля України 7 своїх батальйонів, залучили і підрозділи МВС.

У ГУР припускали, що білоруські війська можуть атакувати Україну лише разом з росіянами, тобто самостійно у наступ не підуть.

Важливо, що тепер окупанти збільшують свою присутність у Білорусі. Керівників установ та організацій Гомельської області вже попередили про ймовірність повернення російських військових підрозділів.

Ще 15 червня президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення Білорусі у чотирьох областях

З Білорусі запускають ракети

Напередодні, 25 червня, з території Білорусі росіяни здійснили масову ракетну атаку по українських містах. Про удари повідомили у Львівській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській та низці інших областей. По Житомирщині гатили близько 30 ракетами, прилетіло 20. Одна людина загинула, одна поранена.

Також загарбники запустили по селищу Десна, що на Чернігівщині, 20 ракет. Зруйнували також об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, втрат через атаку не було. Кілька "прильотів" було і в Яворівському районі Львівщини.

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