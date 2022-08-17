білорусь продовжує стягувати техніку до кордону з Україною: Латушко попередив про нові обстріли

Хоч білорусь прямо не вступила у війну проти України, вона продовжує зосереджувати свої війська на кордоні, щоб утримувати там наших захисників, які могли б воювати на іншому напрямку. Крім того, тепер білоруси почали стягувати техніку, тож, ймовірно, варто очікувати нових ракетних обстрілів.

Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер, керівник антикризового управління Павло Латушко. Він зазначив, що кожен день перебування лукашенка при владі - це смерть та збитки для українців.

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Яка ситуація на кордоні з білоруссю

Латушко підтвердив, що білоруси спостерігають активізацію та переміщення збройних сил білорусі вздовж кордону, вони активно перекидають техніку.

Ми бачимо, що щодня на військових аеродромах в білорусі приземляються російські літаки, які, швидше всього, доставляють ракети для ЗРК на військових базах, які використовує росія,

– заявив він.

Але, за словами опозиціонера, особливу увагу привертає база в Зябрівці, де минулого тижня були спалахи. Зараз там розташовані від 10 до 14 ЗРК С-400, там є інше озброєння, що може наносити удари по території України.

Напередодні була інформація, що росіяни обстріляли Житомирську область з території білорусі.

"Фактично, ми бачимо, що лукашенко - це маріонетка, який дає повну згоду і діє в інтересах кремля. Також генерал хренін під час конференції в Москві 16 серпня вчергове заявив, що Лондон та Вашингтон винні у війні, а Україна створювала загрозу для росії та білорусі", – сказав Латушко.

Він зазначив, що така риторика зберігається. Тобто помітно, що йде як військова підготовка, так і пропагандистська підготовка.

Чому техніку почали стягувати саме зараз? На це Латушко відповів, що це постійний процес, просто він періодично то наростає, то зменшується.

За його словами, роль лукашенка і цій війні якраз полягає у тому, щоб постійно створювати загрозу для України, щоб максимально відтягувати війська на цьому напрямку.

Звісно, це може говорити і про стратегічні операції, які буде проводити росія на Півдні, щоб посилити там дії російських військ. Але підтвердження щодо наземної участі білорусі у війні поки немає,

– зазначив опозиціонер.

Він додав, що на кордоні зосереджені білоруські війська та білоруська техніка, але ракетні комплекси - же російські.

Цікаво, що лукашенко також направляє білоруське озброєння в росію, зокрема артилерійські снаряди. "Але підтвердилася інформація, що до 30% тих снарядів, які відправили в росії, стали непридатними, бо їх неправильно зберігали", – зазначив опозиціонер.

Цікаві нюанси щодо дій лукашенка

Латушко також підтверджує, що в збройних силах білорусі дійсно проводилося анкетування, і воно показало, що великий відсоток армії висловили готовність до участі у війні.

"Але, за оцінками експертів, солдати могли таке написати, щоб не злити своє військове керівництво, вони бояться переслідувань", – додав він.

Є ще один цікавий нюанс про те, що лукашенко, з одного боку, дав згоду ПВК “Вагнер” наймати білоруських офіцерів ССО, а з іншого боку – зацікавлений у тому, щоб проросійських білорусів відправляти на війну, щоб вони там гинули,

– пояснив Латушко.

Він каже, що якщо ця інформація підтвердиться, то це цікавий хід відносно кремля – відправити ярих прихильників росії на війну. щоб так вирішити цю проблему.

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