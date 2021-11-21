У Білорусі з табору біженців госпіталізували сотню мігрантів: є хворі на COVID-19
21 листопада 2021 , 20:55Читать новость на русском
Джерело:"Хартыя97"
З логістичного центру "Брузги" до лікарень у Гродно доставили вже близько 100 пацієнтів. Серед них є і хворі на коронавірус.
Переважно хворих доставляють до лікарні швидкої медичної допомоги та університетської клініки. Про це розповіла начальниця головного управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому Людмила Кеда.
До теми Через польський кордон знову намагалася прорватися велика група мігрантів
Сотню мігрантів госпіталізували лише за день
Кеда додала, що дітей відвозять в дитячу клінічну лікарню, вагітних – в перинатальний центр. За її словами, 100 осіб забрали до медзакладів лише за добу.
Які причини госпіталізацій
Посадовиця зауважила, що основними причинами госпіталізації є пневмонія, захворювання легень та шлунково-кишкового тракту.
На пневмонію мігранти хворіють не тільки через переохолодження, оскільки хворобу також зумовлює коронавірус.
Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні
- Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострилась 8 листопада. Тоді натовп мігрантів рушив з боку Білорусі до ЄС. Варшаві навіть довелось збільшити кількість військових на кордоні.
- Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад.
- В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон. Думають, що до цього може бути причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
- Раніше вже підтверджували випадки коронавірусу серед нелегалів.