У Білорусі за "наклеп" на президента засудили відомого блогера: він не визнає провину

В суді Московського району у Мінська винесли вирок політичному в'язню Руслану Линнику. Він отримав 4 роки тюрми.

Чоловіка засудили за чотирма статтями Кримінального кодексу Білорусі. Про це повідомили правозахисники.

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Чому блогера затримали

Блогера затримали у Вітебську ще 20 лютого 2021 року. За версією звинувачення, у відеороликах, опублікованих на ютубі Руслана Линника, нібито є образи і наклеп на:

Лукашенка;

колишнього главу комітету державної безпеки Валерія Вакульчика;

ексміністра внутрішніх справ Юрія Караєва;

його заступника Геннадія Казакевича;

міністра оборони Віктора Хреніна.

Линник не визнає провину

Линник перебуває за ґратами з лютого. В березні його визнали політв'язнем.

Під час суду блогер заявив, що сили безпеки Білорусі впливали на нього. Він не визнає своє провину, відмовився давати свідчення.

Після процедурного мовчання на мене одягли наручники, і все продовжилося з новою силою і за новим сценарієм,

– сказав блогер в останніх словах.

Відзначимо, що Линника засудили за 4 статтями Кримінального кодексу Білорусі:

наклеп на президента;

образа президента;

образа представника влади;

наклеп.

В Білорусі засуджують опозиціонерів і журналістів

За образу Лукашенка на початку серпня "засудили" журналіста видання "Першы рэгіён" Сергія Гордієвича.

На 14 років режим самопроголошеного президента засудив опозиціонера Віктора Бабарико.

На початку вересня засудили Марію Колесникову та Максима Знака.

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Блогера-політв'язня Руслана Лінника засудили до 4 років позбавлення волі. У суді він заявив про тиск, психологічний та фізичний вплив з боку сил безпеки.

17 вересня суд Московського району Мінська виніс вирок у кримінальній справі проти політв'язня ютуб-блогера Руслана Линника. Його визнали винним за 4 наклепницькими статтями Кримінального кодексу: ч.1 та ч.2 ст.367 (наклеп на президента), ч.1 ст.368 (образа президента), 369 (образа державного службовця), 188 (наклеп). Згідно з обвинувальним актом, наклеп містився у відео блогера на його каналі проти Олександра Лукашенка, ексголови КДБ Валерія Вакульчика, ексміністра внутрішніх справ Юрія Караєва та його заступника Геннадія Казакевича, міністра оборони Віктора Хреніна.

Суддя Юрій Машкетау засудив Руслана Линника до чотирьох років колонії суворого режиму. До такого покарання закликав прокурор Явген Сераков. У суді Руслан Ліннік свою провину не визнав, відмовився давати показання і в останніх словах говорив про тиск, психологічний та фізичний вплив на силовиків.

"22 лютого офіцери без форми, особи були в балаклавах, почали надавати психологічний та фізичний вплив, щоб дізнатися адресу квартири. Після процедурного мовчання на мене наділи наручники, і все продовжилося з новою силою і за новим сценарієм", – сказав Руслан в останніх словах.