Підтримував Україну у TikTok: у Білорусі жорстко затримали чоловіка

Білоруські силовики жорстко затримали чоловіка просто посеред вулиці. Затриманий неодноразово виражав свою підтримку Україні.

За інформацією правозахисної організації, місцевого жителя затримали у Могильові. Сталося це просто на вулиці неподалік одного з магазинів міста.

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Як покарали чоловіка

Могилівця Андрія Кирпиченка затримали співробітники спецпідрозділу МВС і могилівський ОМОН. Чоловіка обвинуватили у тому, що під час прямих ефірів у TikTok він публічно підтримував Україну та її армію у війні, яку розв'язала Росія.

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Силовики не придумали нічого кращого, ніж змусити чоловіка сказати в а-ля "кадирівському" відео про те, що він тепер підтримує російську армію та змусили співати пісню про День Перемоги.

Білорусь є співучасницею Росії під час війни

Росія з початку повномасштабного вторгнення до нашої держави використовує територію Білорусі у своїх цілях. Так, на аеродромі в Мачулищах розташована російська військова техніка. Зокрема, надзвукові винищувачі та ракетні контейнери.

Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що ворожі російські чи російсько-білоруські війська можуть знову зайти в Україну з Півночі. Однак цього разу вони, ймовірно, підуть не на Київ, розуміючи беззмістовність цього, а на Львів – для того, щоб перерізати шляхи постачання озброєння з Польщі в Україну.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації з Півночі. Адже Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал".

Своєю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що Кремль планує придбати в Ірану далекобійні балістичні ракети. Ймовірно, їх також розмістять на території Білорусі.

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