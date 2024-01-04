"Світить" покарання та депортація: у Білорусі затримали українку за її проукраїнські коментарі

У Білорусі продовжують заарештовувати українців. Силовики Білорусі затримали громадянку України за підтримку своєї держави у війні з Росією.

Варто наголосити, що жінка має посвідку на проживання в Білорусі. Офіційної інформації про те, у чому саме звинувачують жінку немає, інформує 24 Канал.

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Білоруські силовики затримали українку

Силовики спецпідрозділу МВС Лукашенка – ГУБОЗиК затримали громадянку нашої держави, яка має білоруську посвідку на постійне проживання.

Після затримання з жінкою опублікували так зване "покаянне" відео. Українку змусили сказати, що вона була підписана на "погані" телеграм-канали, підтримувала "українських неонацистів", а також брала участь у протестах 2020 року у Білорусі.

Наразі невідомо, що саме інкримінують затриманій і в якому вона статусі. Проте силовики погрожують їй покаранням та депортацією з країни.

Інциденти затримання в Білорусі за підтримку України: що відомо

Серед білорусів є ті, хто не боїться висловлювати свою підтримку в нашій державі. Однак Лукашенко допомагає Путіну вести війну з Україною та намагається погасити будь-які вияви підтримки держави з боку людей.

Так, у 2022 році за проукраїнське відео силовики Лукашенка хотіли покарати жінку з Мінська. Вона на відео склала руки у формі серця та написала слова у підтримку України. Проте згодом у мережі появилося відео, де вона "розкаюється" та начебто забирає свої слова назад. Вочевидь під тиском силовиків Лукашенка їй потрібно було записати цей ролик.

В листопаді того ж року білоруські силовики затримали чоловіка, який неодноразово підтримував Україну, просто посеред вулиці. Зрештою, вони змусили чоловіка сказати, що він тепер підтримує російську армію та змусили співати пісню про День Перемоги.

В листопаді 2023 року у білоруському місті Волковиськ силовики затримали українця, який має громадянство Білорусі. Журналісти зазначали, що силовики Лукашенка змусили затриманого записати "покаянне відео" з образою Володимира Зеленського та визнанням у тому, що він публікував в інтернеті білоруську національну символіку.

У Білорусі за вираження антивоєнної позиції було затримано не менше 1645 чоловіків та жінок. З них 82 особи засуджено у кримінальних справах терміном від 1 року до 23 років. На найбільший термін засудили фігурантів справ про диверсії на залізниці.