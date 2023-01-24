У Білорусі почали знімати військову техніку з тривалого зберігання
24 січня 2023, 15:15Читать новость на русском
У Білорусі 24 січня розпочали розконсервацію техніки з тривалого зберігання. Там також продемонстрували фото з місць, де відбувається цей процес.
Про це повідомило міноборони Білорусі. Де саме відбувається цей процес – невідомо.
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Як відбувається цей процес
Там зазначили, що "у рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ сил Білорусі та Росії підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади розпочали зняття техніки з тривалого зберігання". Міноборони опублікувало фото з місця подій.
У Білорусі почали знімати військову техніку з тривалого зберігання: дивіться фото
Росія перекидає свою техніку в Білорусь
- У січні фіксують систематичне перекидання російської техніки в Білорусь. 5 січня туди надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин. Повідомлялося, що ця техніка надійде у білоруські частини сил спеціальних операцій.
- У ніч на 7 січня Росія відправила у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських окупантів.
- Білоруські аналітики зафіксували, що 8 січня на залізничну станцію Барановичі-Поліські прибув ешелон з технікою та особовим складом збройних сил Росії.
- За їхніми даними, в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб. Серед техніки були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15.
- Крім того, Росія відправила на територію Білорусі 9 вертольотів для спільних військових навчань.
- У Генштабі ЗСУ підтвердили перекидання техніки. Повідомлялося, що росіяни звозять у Білорусь стару техніку та багато зброї. Відомо, що техніка знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування, до якого зокрема залучені білоруські військовослужбовці.