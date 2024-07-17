Зупинив роботу Мозирський НПЗ, що працював на Росію: як цим може скористатися ЗСУ

У Білорусі Мозирський нафтопереробний завод призупинив роботу 15 липня нібито через буревій. Це один з двох нафтопереробних підприємств країни.

Мозирський НПЗ також один з основних виробників та постачальників палива – дизеля та авіаційного керосину для російської армії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що це підприємство залишилось одним з основних постачальників після ударів по російських НПЗ.

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Можливо діяли партизани

Причиною, через яку міг зупинитися Мозирський НПЗ, вважає військовий експерт, також можуть бути дії білоруських партизанів.

Ця зупинка дасть можливість українським військам, використовуючи часовий лаг, коли у росіян на фронті не буде у достатній кількості керосину, провести деякі контрнаступальні заходи або ротації,

– припустив Роман Світан.

Також через Мозирський нафтопереробний завод відбувається прокачування нафти по нафтопроводу "Дружба". В районі Мозиря він розгалужується на дві труби. Одна йде у Польщу, а друга – через Україну – до Угорщини.

Нагадаємо, що офіційна причина призупинення роботи Мозирського НПЗ – це буревій, через який виникла аварія в енергетичній системі. Окрім нафтопереробного заводу, в Мозирі зупинила свою роботу ТЕЦ.

Також проблеми з електроенергією відчули на собі жителі Калинковичів, Єльська, Наровлі, Речиці, Петрикова та частини Гомеля. Зокрема, у Гомельській області було оголошено режим надзвичайного стану.

Як повідомлялось 16 липня, в Білорусі були завершені основні відновлювані роботи з енергопостачання регіону. Зокрема на Мозирському НПЗ розпочався процес підготування до пуску обладнання.