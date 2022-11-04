Білоруська опозиція анонсує масштабні протести з наближенням перемоги України
Лукашенко намагається відновити стосунки з Заходом, які остаточно зруйнувались після початку російського вторгнення в Україну. Такі дії диктатора викликають роздратування в Кремлі.
Сьогодні це не єдина проблема Лукашенка. Поразки Росії у війні, що наближають перемогу України, є гачком спуску до початку протестів в Білорусі. Про це 24 каналу розповів заступник голови "Об'єднаного перехідного кабінету" Білорусі Павло Латушко.
Зверніть увагу Україна може визнати Білорусь окупованою: як на це відреагувала білоруська опозиція
Лукашенко перетнув "червону лінію"
Опозиційний політик зазначив, що Олександр Лукашенко наразі намагається стукати у двері європейських та американських посадовців, намагаючись "продати" тему політичних в’язнів у Білорусі.
Кожні п'ять років він затримував і заарештовував представників опозиції. Потім торгувався із Заходом: з нього знімали санкції та він відпускав політичних в2язнів,
– розповів Латушко.
На його думку, західні політики більше не "купуються" на подібні дії Лукашенка. Адже він вже перетнув "червону лінію", і зараз таким способом йому домовитись неможливо.
Росія роздратована
Опозиціонер зазначив, що Лукашенко намагається балансувати й в стосунках з Росією, налагоджуючи контакти з Китаєм.
"Наміри очільника Білорусі викликають також роздратування у Кремлі, і можуть бути сприйняті там, як зрада", – сказав Латушко.
У Білорусі посилились репресії
Тим часом в Білорусі набирають обертів протестні рухи. На думку співрозмовника, стимулом до них буде наближення перемоги України. І тоді "Об'єднаний перехідний кабінет" запустить план, який зараз готує.
Цього плану дуже боїться влада, і тому вони посилили репресії,
– наголосив Латушко.
За його словами, в Білорусі затримують десятки людей, бо Лукашенко реально боїться внутрішніх протестів. Але політик впевнений, що ці процеси пов'язані з очікуваннями та вірою в те, що Україна переможе.
Лукашенко намагається балансувати в стосунках з Росією: дивіться відео
Подій довкола Білорусі: коротко
Білорусь та Росія планують створення навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил.
З початку окупації України російськими збройними силами, Лукашенко передав росіянам десятки тисяч тонн боєприпасів. Також з території Білорусі завдаються ракетні удари та запускаються іранські дрони-камікадзе по Україні.
Загроза наступу росіян зі сторони Білорусі досі є високою. Але, якщо Путін і Лукашенко наважаться на це, то, за словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, для них такі дії закінчаться ганебною поразкою.