Білоруські партизани готові, – Вячорка про можливий наступ армії Лукашенка

Днями Лукашенко заявив, що доля білоруської армії визначена. Вже є інформація, що людей приховано мобілізують. Проте якщо військові дійсно отримають наказ йти в наступ на Україну, то тут підключаться білоруські партизани, які вже підготувалися до цього.

Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка. Він каже, що в березні партизанські акції на залізницях реалізували люди з різних сфер.

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Які цілі переслідують білоруські партизани

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруське "підпілля" мало дві мети:

не допустити входу білоруських військ в Україну,

вивести російські війська з території Білорусі.

Вячорка зазначив, що перша ціль досягнута – білоруська армія не увійшла в Україну.

Він додав, що був сформований громадський консенсус, близько 87% людей проти війни в Україні. "Навіть серед прихильників Лукашенка немає жодної підтримки в цьому", – каже журналіст.

А щодо виходу російських військ з Білорусі, то їх було понад 50 тисяч. Зараз від 500 до 900 солдатів Росії залишилися, але вони взагалі не перетинаються з білоруськими військовими чи цивільними,

– пояснив Вячорка.

Тому, на думку журналіста, друга мета теж наполовину здійснена.

Білоруські партизани готові до можливого наступу

Вячорка заявив, що білоруські партизани готові до дій. Зараз записалося у "план перемоги" 200 тисяч людей. Хоча ще на початку війни їх було 30 тисяч.

Ці люди тренуються та готуються до спротиву. Він додав, що з партизанами постійно працює їхня організація з Варшави – це силовики, які перейшли на бік білорусів на початку революції 2020 року.

Ми готуємося до нової хвилі опору, як тільки це все почнеться. І коли Лукашенко надумає вводити білоруські війська в Україну, білоруси не залишаться байдужими,

– підтвердив журналіст.

Чи можуть партизани почати спротив до наказу Лукашенка? На це Вячорка відповів, що у білоруських партизанів немає чіткої мети, як це було в лютому, березні чи квітні, коли там були російські війська.

З іншого боку, зараз такі дії можуть призвести до чергових репресій. За словами журналіста, їм треба розумно використовувати ресурси протестувальників, бо кожен вихід на вулиці міста – це нові арешти, людей катують у в’язницях.

"Ми ще покажемо, як білоруси вміють протестувати", – підсумував він.

Вячорка про загрозу наступу та білоруських партизанів: відео



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