Білоруські партизани готові, – Вячорка про можливий наступ армії Лукашенка
Днями Лукашенко заявив, що доля білоруської армії визначена. Вже є інформація, що людей приховано мобілізують. Проте якщо військові дійсно отримають наказ йти в наступ на Україну, то тут підключаться білоруські партизани, які вже підготувалися до цього.
Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка. Він каже, що в березні партизанські акції на залізницях реалізували люди з різних сфер.
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Які цілі переслідують білоруські партизани
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруське "підпілля" мало дві мети:
- не допустити входу білоруських військ в Україну,
- вивести російські війська з території Білорусі.
Вячорка зазначив, що перша ціль досягнута – білоруська армія не увійшла в Україну.
Він додав, що був сформований громадський консенсус, близько 87% людей проти війни в Україні. "Навіть серед прихильників Лукашенка немає жодної підтримки в цьому", – каже журналіст.
А щодо виходу російських військ з Білорусі, то їх було понад 50 тисяч. Зараз від 500 до 900 солдатів Росії залишилися, але вони взагалі не перетинаються з білоруськими військовими чи цивільними,
– пояснив Вячорка.
Тому, на думку журналіста, друга мета теж наполовину здійснена.
Білоруські партизани готові до можливого наступу
Вячорка заявив, що білоруські партизани готові до дій. Зараз записалося у "план перемоги" 200 тисяч людей. Хоча ще на початку війни їх було 30 тисяч.
Ці люди тренуються та готуються до спротиву. Він додав, що з партизанами постійно працює їхня організація з Варшави – це силовики, які перейшли на бік білорусів на початку революції 2020 року.
Ми готуємося до нової хвилі опору, як тільки це все почнеться. І коли Лукашенко надумає вводити білоруські війська в Україну, білоруси не залишаться байдужими,
– підтвердив журналіст.
Чи можуть партизани почати спротив до наказу Лукашенка? На це Вячорка відповів, що у білоруських партизанів немає чіткої мети, як це було в лютому, березні чи квітні, коли там були російські війська.
З іншого боку, зараз такі дії можуть призвести до чергових репресій. За словами журналіста, їм треба розумно використовувати ресурси протестувальників, бо кожен вихід на вулиці міста – це нові арешти, людей катують у в’язницях.
"Ми ще покажемо, як білоруси вміють протестувати", – підсумував він.
Вячорка про загрозу наступу та білоруських партизанів: відео
Загроза наступу з боку Білорусі: головне
- У Генштабі ЗСУ кажуть, що ознак того, що ворог хоче заходити в Україну з білоруського кордону, наразі немає. Проте розпочалась ротація збройних сил, зокрема російські війська посилюють на кордоні сили ППО.
- У МВС заявили про можливі провокації з боку Білорусі. Про це Євгеній Єнін – перший заступник голови МВС – заявив 2 липня. Він повідомив, що мовиться про залучення диверсантів.
- Проте в Інституті дослідження війни запевняють, що армія Білорусі не є боєздатною силою. У неї недостатньо засобів, низька бойова готовність і нема реального бойового досвіду.
- Водночас ЗСУ розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що наші бійці готові й до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я.
- В Офісі Президента ж кажуть, що найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що українців обов'язково попередять про загрозу нового наступу, якщо така виникне.
- Додамо, що раніше білоруські війська відпрацьовували зведення понтонних переправ поблизу українського кордону. Основна активність білоруських військ спостерігається в Гомельській та Брестській областях.