Білоруські силовики залякують мігрантів стріляниною: Міноборони Польщі показало відео

Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю – через наплив мігрантів. Польське Міноборони оприлюднило відео, на якому білоруські силовики лякають мігрантів пострілами.

Кадри зняли з польської території. На відео видно, як за огорожею, яка розділяє Білорусь та Польщу, зібрались люди.

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Білоруські силовики лякають мігрантів пострілами

Чути, що серед присутніх, є діти та жінки. Поруч з нелегальними мігрантами стоїть людина у формі. Чоловік стріляє вгору, а натовп реагує переляканим криком.

Дивіться відео Міноборони Польщі:

Щотижня у Білорусь прибувають кілька тисяч мігрантів

Раніше у Польщі заявили, що щотижня на білоруську територію прибувають близько 2 тисяч нелегальних мігрантів. Їх доставляють літаками, а потім буквально "женуть" до кордону з Польщею.

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Криза загострилась 8 листопада. Тоді до польського кордону попрямувала кількатисячна колона з нелегалів. На охорону Варшава направила 13 тисяч військових, які допомагають прикордонникам. Через напруження з мігрантами Польща та Литва ввели надзвичайний стан.