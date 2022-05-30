Білоруським рятувальникам планують роздати табельну зброю

Ситуація в Білорусі, яка танцює під дудку Кремля, продовжує підігріватися. Самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко несподівано побачив потребу в озброєнні рятувальників.

З Білорусі продовжують долинати доволі тривожні новини. До посилення сил на кордоні з Україною додадуться ще й озброєні рятувальники.

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Рятувальникам в Білорусі видадуть зброю

Як повідомляють білоруські пропагандистські ЗМІ, рятувальникам вже найближчим часом видадуть табельну зброю. Виконати рішення планують до 15 червня.

За словами міністра з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадима Синявського, тепер рятувальників будуть залучати до допомоги силовикам у придушенні масових протестів та мирних акцій. Окрім того, рятувальникам нібито може знадобитися зброя в умовах збройного конфлікту, хоча з ким саме білоруси розігналися воювати – міністр не уточнив.

Поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння в Міністерстві оборони й фактично будемо готові до виконання завдань,

– заявив Синявський.

Заяви про необхідність озброєння рятувальників Лукашенко робив ще у лютому. Тоді він заявляв, що це необхідно, адже Білорусь не може мати 200 – 300 тисячну армію.

Ситуація у Білорусі: коротко про останні новини

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про те, що білоруські війська на кордоні з Україною почали активізовуватися. білоруси почали проводити оперативну та бойову підготовку своїх солдатів, тренувати форсування річок та інших наступальних дій. Окрім того, існує постійна загроза ракетних та артилерійських обстрілів території України з Білорусі.

У Міноборони розглядають можливість нападу на Україну з Білорусі як ймовірну. Так звані "навчання" – це приведення військ до бойового стану. Білорусь з початку війни Росії проти України стала плацдармом для окупантів, а невдовзі може змінити свій статус, тим паче, що Путін незадоволений роллю Лукашенка та виставив йому ультиматум.

До кінця літа білоруси вирішили ввести обмеження у районах, які межують з українським кордоном. Усі заходи вони пояснили роботою над посиленням безпеки.

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