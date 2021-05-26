Білоруський літак "Мінськ – Барселона" з ганьбою завернули з ЄС

Польща не впустила у свій авіаційний простір літак компанії "Белавіа", який прямував з Мінська до Барселони. Річ у тім, що Євросоюз заборонив авіаперевізникам Білорусі літати на свою територію через затримання Романа Протасевича.

Так, літак був вимушений кружляти над Кобрином, що у Брестській області. Все, аби скинути паливо та мати допустиму масу для посадки.

До речі Лукашенко звинуватив Львів і Київ, які нібито не хотіли прийняти "замінований" літак Ryanair

За даними Flightradar, рейс "Мінськ – Барселона" вилетів о 13:30, проте покинути Білорусь не зміг. Ймовірно, літак повертатиметься до аеропорту відправлення.

Чому літак не пускають у ЄС

Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Все через інцидент з вимушеною посадкою Ryanair у Мінську.

До речі, низка європейських компаній відмовилась літати через Білорусь. Україна теж закрила авіасполучення з Білоруссю.

Що цьому передувало