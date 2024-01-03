Кишеньковий дипломат: чому почастішали візити Лукашенка до Китаю

Останнім часом самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко активно намагається налагодити співпрацю з Китаєм. Звісно, для Пекіна така "дружба" вкрай вигідна, адже білоруський диктатор покірно коритиметься й виконуватиме всі прохання.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, з чим пов'язані візити Лукашенка в КНР.

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Навіщо Сі Цзіньпіну "дружба" з Лукашенком

Самопроголошений президент Білорусі давно їздить у Пекін та просить поблажки. Китайці ще з початку 2000-х років співпрацюють із Білоруссю. Мінськ завжди був у полі зору Пекіна, адже важливий для КНР як транзитний майданчик для співпраці з Європейським Союзом.

До того ж зараз у Пекіна серйозні економічні проблеми – відбувається стагнація (період відсутності або дуже повільного зростання економіки – 24 Канал). У певний момент Лукашенко почав їздити до Пекіна, але не тому, що так захотів сам білоруський диктатор, а тому, що Пекін готовий його приймати.

Останнім часом від Лукашенка не чути будь-якої критики в бік Євросоюзу, також припинилися міграційні шантажі з боку Білорусі на польських кордонах та країн Балтії,

– мовив Клочок.

Найімовірніше, зараз Китай розглядає Білорусь як транзитний коридор і майданчик для співпраці з європейськими країнами. Для Лукашенка це надзвичайно вигідна історія.

Ба більш, самопроголошений президент Білорусі виконує місію човникового дипломата. Адже здійснює вояжі міжнародного рівня країнами Африки, а для Пекіна це величезний ринок збуту.

Лукашенко для Сі Цзіньпіна став кишеньковим дипломатом,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Тож не можна недооцінювати політичних здібностей білоруського диктатора. Він є ворогом України, адже з території Білорусі в українські мирні міста летіли ворожі ракети, з території Білорусі зайшли російські війська 24 лютого 2022 року. Поки зарано списувати Лукашенка з арени міжнародної політики.

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