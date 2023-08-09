Є одна причина: чому Польща не мінує кордон із Білоруссю

На білорусько-польському кордоні останнім часом все більше провокацій. Білоруські прикордонники незаконно пропускають мігрантів, що незабаром може перерости у значну проблему. Але в Польщі не вдаються до радикальних дій.

Мінування кордону із Білоруссю було б оптимальним варіантом з кількох причин. Про це на своєму ютуб-каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

Читайте більше Тріщинка в щиті Європи: що не так із реакцією Польщі й НАТО на провокації Лукашенка та Путіна

Політика гуманності стає на заваді

У Польщі та Литві посилюють охорону кордону з Білоруссю через загрозу з боку вагнерівців і так званих "мігрантів". Водночас мінувати кордони з Білоруссю не планують.

Це повертає до питання політики гуманності Європейського Союзу. Скільки років вони існують, стільки й ідею толерантності просувають. На цьому виховали ціле покоління молоді,

– зауважив Олег Жданов.

Якщо мігранти незаконно перетинають кордон – це порушення законодавства. Тож здебільшого у країнах дозволяють прикордонникам відкривати вогонь на ураження.

Натомість є різниця між тим, чи кордон перетинає озброєна або не озброєна людина. Якщо це людина без зброї – нею мають займатися поліція та міграційна служба. Якщо ж без зброї – тоді її кваліфікують як ворога та можуть ліквідувати.

"Саме тому й не мінують кордони. І тому ще тисячу військових перекидають на кордон із Білоруссю. Найімовірніше, найближчим часом приймуть рішення про повне закриття білорусько-польського кордону", – зазначив військовий експерт.

Це гарне рішення й, тому що зупиняться вантажні перевезення з Білорусі. Зважаючи на те, що у сусідніх країн також закриті кордони чи пропускні пункти, доставляти товари в Білорусь стане набагато складніше. Можливо, це зупинить Олександра Лукашенка від подальших провокацій.

Олег Жданов пояснив, чому Польща не мінує кордони з Білоруссю: дивитись відео

Білорусь продовжує провокації на кордонах: що відомо