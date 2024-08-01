Росія запустила "Шахеди" та обстрілювала балістикою: в яких регіонах тривога

Пізно ввечері 31 липня та вночі 1 серпня росіяни атакують різні регіони України. 24 Канал збирає, що відомо про це.

Раніше пролунали вибухи в Дніпрі та передмісті. Повітряні сили написали про загрозу балістики, а монітори припустили, що це міг бути "Іскандер".

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Окупанти пускали балістику

Згодом тривога розширилася та пролунала вже у Києві.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– написали Повітряні сили близько півночі.

За хвилину там закликали пройти в укриття криворожців. А о 00:14 повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння для Київської і Чернігівської областей.

Деякі моніторингові канали вказали, що на Київ летіла ракета, проте офіційної інформації про це нема. Іще мовилося про вибухи на Миколаївщині та Харківщині.

Тривога охопила більшість областей, окрім Житомирської, Вінницької та всього Заходу України. Відбої почалися близько 00:35 із Києва, о 00:37 Повітряні сили написали про відбій загрози по балістиці. Втім, існує небезпека від дронів-камікадзе.

Де летять "Шахеди"

Ворог запустив їх ще наприкінці доби 31 липня. ПС інформували про небезпеку для Херсонської області. Ударні безпілотники тримають курс на Миколаївщину.

Де зараз тривога

На 00:41 червоні тільки Харківська та Херсонська області, а також Нікопольський район Дніпропетровської.