Понад 300 американцям, які захоплювали Капітолій, висунули обвинувачення

2021 рік почався в США з протестів. Прихильники Дональда Трампа захопили Капітолію , щоб не дати Конгресу оголосити результатів виборів. Понад 300 особам висунули звинувачення у цих правопорушеннях.

Виконувач обов'язків міністра юстиції США Меррік Гарленд заявив, що щонайменше 280 учасників протесту заарештовано.

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Що відомо про розслідування захоплення Капітолію

Розслідування просувається з безпрецедентною швидкістю і масштабом, і це правильно. Винні мають бути притягнуті до відповідальності, і вони будуть притягнуті,

– заявив він.

Учасників акції непокори звинувачують у:

незаконне проникнення в будівлю американського Конгресу;

напад на співробітників поліції;

є і звинувачення у серйозніших злочинах. Наприклад, організації змови та вчиненні актів насильства.

Серед заворушників були члени кількох правих угруповань міліції, включаючи "Гордих хлопців" і "Три відсотки".

Що треба знати про штурм Капітолія

Результати президентських виборів мали оголосити 6 січня 2021 року.

Вдень розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину. Вони проламали огорожу та надвечір прорвалися в середину Капітолія.

Протестувальники розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо. Таким чином стало зрозуміло, що це не мирний протест.

Пізніше почалася стрілянина. Померло 5 осіб, поранено кількох поліцейських.

7 січня на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден.

Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу