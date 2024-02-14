Більшість членів екіпажу знищеного ВДК "Цезар Куніков" загинули, – ГУР

Україна потопила великий десантний корабель "Цезар Куніков" російських окупантів. У розвідці згодом констатували, що більшість членів екіпажу судна загинули.

У середу вранці, 14 лютого, у Збройних Силах підтвердили ураження російського ВДК. У коментарі 24 Каналу речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про долю окупантів, які були на борту судна.

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Загибель екіпажу ВДК "Цезар Куніков"

За словами спікера, більшість росіян, які перебували на момент атаки на кораблі, – загинули. Водночас сам "Цезар Куніков" відправився під воду. Російським окупантам навряд вдасться його відновити.

Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом. Корабель затонув та не підлягає відновленню,

– сказав речник Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу.

Станом на 13:30 14 лютого Україна не володіє інформацією про точну кількість загарбників, які загинули внаслідок удару по ВДК "Цезар Куніков". Однак відомо, що на борту корабля перебував вантаж із боєкомплектом.

Що слід знати про атаку на корабель