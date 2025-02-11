Більшість ракет летіли на Полтавщину: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про деталі атаки
Внаслідок ворожої атаки вночі та зранку 11 лютого постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина. Найбільше ракет росіяни спрямували на інфраструктуру Полтавщини.
Про це 24 Канал пише з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, якого цитує "Українська правда".
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Що відомо про ворожу атаку по Україні
Під час нещодавньої атаки росіяни здійснили обстріл ракетами і дронами. ППО збила десятки ворожих цілей, але в деяких місцях все ж є влучання.
Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований - в одному напрямку по газовидобувній промисловості,
– сказав Юрій Ігнат.
Комбінована атака є важчою для роботи протиповітряної оборони. Як зазначив Юрій Ігнат росіяни запускають балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, а також "Шахеди". Нинішній обстріл – не виключення, виявити запущені ракети та безпілотники було не легко. Однак системи ППО та РЕБи відпрацювали по великій кількості цілей.
Військовий також додав, що Росія раніше атакувала об’єкти газової інфраструктури, зокрема у Львівській та Івано-Франківській областях.
Газові об'єкти були під прицілом ворога вночі. Ракети пошкодили інфраструктуру на Полтавщині. Внаслідок цього зранку 9 населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання. Хоча область була атакована, влучань в інші об'єкти, зокрема цивільні, не було.
Фахівці "Нафтогазу" одразу ж почали вживати всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації із газопостачанням.