Льотчик вважає більшість вибухів у Криму роботою фсб: чого вони добиваються

Реальні вибухи та поразка військ противника в Криму, до якого причетна Україна, поки це тільки аеродром в Саках. Це поразку практично цілого російського авіаційного полку. А також великого складу боєприпасів та логістичного ланцюга – на Півночі Криму.

Про це в ефірі 24 каналу розповів льотчик-інструктор, полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

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Він пояснив, що поки тільки там можна помітити прильоти важких ракет та реальні вибухи, які викликають фугасні боєприпаси.

Те, що кожного дня відбувається зараз в Криму, а саме так звана робота ППО та видимість польотів якихось БПЛА, – це певні спецоперації фсб, російських спецслужб,

– зазначив Роман Світан.

За його словами, такий метод використовують, аби заспокоїти жителів Криму. Показують, що російське ППО нібито працює й воно прикриває з повітря.

Експерт поясни, що, скоріш за все, до польотів БПЛА та до дрібних хлопків – українські війська не мають ніякого відношення. Росіяни з цього роблять продукт для внутрішнього споживача.

Роман Світан пояснив, що практично ні один БПЛА не може долетіти до Криму, управляючись з підконтрольної Україні території. В такому випадку він буде збитий не системою ППО, а системою радіоелектронної боротьби, якої є багато в росії. Вони навіть можуть показати точку управління цими безпілотниками.

"Саме тому все, що поки відбувається в Криму, – це поки російська показуха. Те, що прилетить українське в Крим – прилетить по військовому обʼєкту та підірве його. Це буде дуже добре видно. Це ми бачили в Саках та на Півночі Криму", – повідомив Роман Світан.

Істерія росіян

Військовий експерт зазначив, що росіян більше злякав вибух в Саках, а також відео звідти. Саме тому повторення таких випадків злякає їх, а не збиття дронів.

"Робота ППО, особливо вночі, – вона більше для показухи. Саме ця робота й заспокоює, адже практично після кожного такого дійства російське керівництво цілий день розповідає, яке в них найкраще у світі ППО, збили один безпілотник, другий… Так вони намагаються заспокоїти", – розповів Роман Світан.

Дивіться відео із Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

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