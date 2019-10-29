Більшість банків світу не переживуть нової економічної кризи

Наступний спад світової економіки можуть не пережити більше половини банків світу. У МВФ раніше повідомляли, що світова економіка починає уповільнюватися.

Про це йдеться у дослідженні міжнародної консалтингової компанії McKinsey & Co, пише Bloomberg.

Читайте також: Світовий банк спрогнозував розвиток економіки України

Чому більшість банків не переживуть кризу?

Слабкість фінансових установ перед новою кризою зумовлена високою конкуренцією, яку вони відчувають зі сторони стартапів. У дослідженні йдеться, що такі компанії, як Amazon чи китайська Ping An Insurance, витісняють банки з їхніх традиційних сфер бізнесу, зокрема випуску платіжних карток чи наданні інших послуг.

Банки витрачають на інновації в середньому 35% своїх бюджетів, в той час як фінансові стартапи – понад 70%.

Що потрібно робити банкам, щоб пережити кризу?

Для того, аби протистояти кризам у майбутньому, експерти McKinsey радять банкам збільшити свої витрати на інновації.

Довідка. Компанія McKinsey & Co – міжнародна консалтингова компанія, яка спеціалізується на наданні послуг бізнесу щодо злиття підприємств, а також консультації щодо стратегії розвитку, аутсорсингу тощо. Компанія заснована у 1926 році, штаб-квартира розташована у Нью-Йорку.

До речі: Україна піднялася у рейтингу Doing Business: що це таке та чому ми продемонстрували прогрес

У МВФ повідомляли, що у 2019 році економіка зросте найменше з початку економічної кризи 2008 року. При цьому, МВФ покращив свій прогноз щодо економічного зростання України – до 3% за рік.

Що буде зі світовою економікою? У 2020 році МВФ очікує зростання світової економіки на 3,4%, що на 0,1% нижче від того, що прогнозувалося фінансовими експертами у липні. Основна причина погіршення прогнозу щодо світової економіки – торгова війна між США та Китаєм.



Новообрана глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва наголосила, що світова економіка до 2020 року втратить через торгові конфлікти понад 700 мільярдів доларів. За її словами, це можна порівняти із тим, якби раптом зникла уся економіка Швейцарії.