У більшості областей тривога: загроза застосування балістики

В більшості областей України оголосили про повітряну тривогу. Червоними стали Київ, увесь Схід, Центр, Південь та частина Півночі нашої країни.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що ворог може атакувати балістичним озброєнням з північно-східного напрямку. Тривоги почали оголошувати орієнтовно о 14:22 9 травня.

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Що відомо про тривогу в Україні

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,

– попередили військові орієнтовно о 14:23.



Повітряна тривога в Україні / Скриншот



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