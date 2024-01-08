У частині областей України була повітряна тривога: там повідомляли про загрозу балістики

У Київській і ще кількох областях вдень 8 січня пролунала повітряна тривога. Там попередили про загрозу балістичного озброєння.

Сирени лунали у північних та центральних регіонах нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголосили тривогу прямувати в укриття, адже це може врятувати життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також В Україні відбій повітряної тривоги: ворог запускав ракети з авіації

Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі По всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.У Донецькій і Харківській області оголосили відбій повітряної тривоги.

16:01 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

Київська (без Києва);

Житомирська;

Чернігівська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Донецька;

Харківська;

Луганська;

АР Крим.



Повітряна тривога 8 січня / Скриншот 24 Каналу

Росія завдала масованого удару по Україні цього дня

Російська армія вночі 8 січня підняла у небо свої літаки Ту-95МС. Зрештою вже о 6 ранку Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворог запустив крилаті ракети з району акваторії Каспійського моря.

Після цієї атаки вибухи пролунали у кількох містах України, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Хмельницьку. Внаслідок ворожої атаки загинули й постраждали люди.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом розповів, що нашим захисникам вдалося збити 26 ворожих цілей, а саме: 8 ударних дронів типу "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що, окрім крилатих ракет та "Шахедів", окупанти також запустили балістичні ракети "Іскандер", С-300, С-400, аеробалістичні "Кинджали", а також Х-22. За його словами, такі ракети збивати дуже важко, адже для цього необхідні новітні системи ППО, яких наразі у нашої держави не так багато.

Повітряні сили повідомили, що у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Кіровоградській областях – загроза застосування балістичного озброєння з півночі.