У частині областей України була повітряна тривога: там повідомляли про загрозу балістики
8 січня 2024, 15:53Читать новость на русском
У Київській і ще кількох областях вдень 8 січня пролунала повітряна тривога. Там попередили про загрозу балістичного озброєння.
Сирени лунали у північних та центральних регіонах нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголосили тривогу прямувати в укриття, адже це може врятувати життя й полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.16:12 По всіх областях пролунав відбій повітряної тривоги.16:02 У Донецькій і Харківській області оголосили відбій повітряної тривоги.
16:01 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:
- Київська (без Києва);
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Донецька;
- Харківська;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 8 січня / Скриншот 24 Каналу
Росія завдала масованого удару по Україні цього дня
- Російська армія вночі 8 січня підняла у небо свої літаки Ту-95МС. Зрештою вже о 6 ранку Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворог запустив крилаті ракети з району акваторії Каспійського моря.
- Після цієї атаки вибухи пролунали у кількох містах України, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Хмельницьку. Внаслідок ворожої атаки загинули й постраждали люди.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом розповів, що нашим захисникам вдалося збити 26 ворожих цілей, а саме: 8 ударних дронів типу "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що, окрім крилатих ракет та "Шахедів", окупанти також запустили балістичні ракети "Іскандер", С-300, С-400, аеробалістичні "Кинджали", а також Х-22. За його словами, такі ракети збивати дуже важко, адже для цього необхідні новітні системи ППО, яких наразі у нашої держави не так багато.