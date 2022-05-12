У більшості областей України – повітряна тривога
У більшості областей України станом на 17:17 12 травня лунає сигнал повітряної тривоги. Місцевим жителям необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту.
Нехтувати попередженнями про повітряну тривогу не можна. Перебування у місці безпеки рятує життя, нагадує 24 канал.
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Станом на 17:17 про загрозу повідомляють жителів:
- Києва;
- Черкаської області;
- Полтавської області;
- Харківської області;
- Житомирської області;
- Вінницької області;
- Дніпропетровської області;
- Луганської області;
- Запорізької області;
- Донецької області;
- Сумської області.
Полтавська ОВА повідомила про ракетний удар
Близько 17:22 Полтавська ОВА заявила, що 4 ворожі ракети влучили у Кременчуцький нафтопереробний завод. Деталі пообіцяли надати згодом.
Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття,
– мовиться у повідомленні.
Обстріли 12 травня
Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що російські загарбники відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Малій Данилівці. Окрім того, ворог обстріляв Дергачі. За даними Синєгубова, жертвою обстрілів стала одна людина. Окрім того, відомо про 3 постраждалих.
Сили оборони Запорізького краю повідомили, що на території області протиповітряна оборона успішно відбила ворожу атаку. Руслан Ткачук – речник Сил оборони Запорізького напрямку – повідомив, що ракету перехопили у повітрі. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом в населеному пункті неподалік обласного центру. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Об'єкт зазнав значних руйнувань.
ОК "Північ" також повідомила, що у ніч на 12 травня російські загарбники двічі обстріляли Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Зокрема, ворог зруйнував легендарний ліцей-гімназію імені Костянтина Ушинського. Там навчався Пантелеймон Куліш. Володимир Шкарпітко – перший заступник керівника Новгород-Сіверської РВА – наголосив, що навчальний заклад пережив за 200 років свої історії багато воєн. Однак його знищили російські загарбники. Водночас Шкарпітко наголосив: легендарний навчальний заклад відбудують.
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