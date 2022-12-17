По всій Україні – повітряна тривога: є загроза ударів із Білорусі та Росії
По всій Україні станом на 17 грудня оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту, адже є загроза ударів з території Білорусі.
Перебувати в укриттях необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.
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Станом на 11:37 тривога лунає у всіх областях України.
Що відбувається у небі зараз
У Барановичах (Білорусь) в небо підняли два винищувачі. Окрім того, у повітрі перебувають 5 бортів стратегічної авіації. За попередніми даними, вони проводять тренування. Мовиться про:
- 51151 Ту-95мс;
- 51153 Ту-95мс;
- 51152 Ту-95мс;
- 69366 Ту-95мс;
- 59365 Ту-95мс.
Також у небо піднявся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Раніше Росія заявляла, що він начебто відповідає за виявлення цілей на відстанях до 450 кілометрів.Важливо! З російського "Енгельсу" злетіли 5 Ту-95мс.
Людей просять не ігнорувати загрозу.
Масована ракетна атака 16 грудня
Росія 16 грудня завдала чергову масовану ракетну атаку по Україні. Валерій Залужний розповів, що країна-окупантка атакувала Україну понад 70 ракетами. Захисники українського неба збили 60 ракет.