По всій країні оголосили повітряну тривогу – ховайтеся в укриття
31 жовтня 2022 , 07:08Читать новость на русском
Ранок 21 жовтня почався в Україні зі сповіщень про повітряну тривогу. Зауважимо, що ворог часто обстрілює цивільну інфраструктуру, тому не нехтуйте попередженнями про небезпеку.
Людей просять негайно спуститися в укриття або дотримуватися правила "двох стін". Наразі тривога у всіх областях країни, крім окупованого Криму.
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У яких регіонах оголосили про повітряну тривогу
Станом на 7:30 повітряна тривога пролунала у таких регіонах країни:
- Хмельницька область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область;
- Волинська область;
- Львівська область;
- Івано-Франківська область;
- Закарпатська область;
- Житомирська область;
- Вінницька область;
- Одеська область;
- Миколаївська область;
- Кіровоградська область;
- Черкаська область;
- Київська область;
- місто Київ;
- Чернігівська область;
- Сумська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська область;
- Херсонська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Харківська область.
Зауважимо, що в Луганській області продовжується безперервна повітряна тривога від 4 квітня. Тривоги немає лише на території тимчасово окупованого Криму.