По всій країні оголосили повітряну тривогу – ховайтеся в укриття

Ранок 21 жовтня почався в Україні зі сповіщень про повітряну тривогу. Зауважимо, що ворог часто обстрілює цивільну інфраструктуру, тому не нехтуйте попередженнями про небезпеку.

Людей просять негайно спуститися в укриття або дотримуватися правила "двох стін". Наразі тривога у всіх областях країни, крім окупованого Криму.

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У яких регіонах оголосили про повітряну тривогу

Станом на 7:30 повітряна тривога пролунала у таких регіонах країни:

Хмельницька область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область;

Волинська область;

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Житомирська область;

Вінницька область;

Одеська область;

Миколаївська область;

Кіровоградська область;

Черкаська область;

Київська область;

місто Київ;

Чернігівська область;

Сумська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Харківська область.

Зауважимо, що в Луганській області продовжується безперервна повітряна тривога від 4 квітня. Тривоги немає лише на території тимчасово окупованого Криму.