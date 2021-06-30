Більшості росіянам глибоко наплювати, – Яковенко про заклики США не їздити в Росію

Росіянам вже з 1 серпня перестануть видавати американські візи. Крім того, влада Сполучених Штатів закликала американців не їздити в Росію.

Як росіяни реагують на ставлення США

Однак самим росіянам на такі зміни здебільшого байдуже. Таку думку в ефірі WTF висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

До теми Росіянам з серпня перестануть видавати візи до США

Він наголосив, що росіяни – дуже різні. Російське телебачення доволі сильно пропагує громадянам антиамериканський настрій.

Будуть їздити американці в Росію чи ні – більшості росіянам глибоко наплювати,

– зазначив він.

На думку журналіста, росіянам наразі не до цього. У них достатньо інших проблем. Зокрема, пов'язаних з примусовою вакцинацією.

Американсько-російські стосунки: останні новини

З 1 серпня США скасовують частину консульських послуг у Росії, зокрема, видачу віз. Це зумовлено скороченням американського представництва.

23 червня у російському посольстві у Вашингтоні закликали союзників НАТО та США відмовитися від участі у військових навчаннях Sea Breeze-2021.

Заступниця американського держсекретаря Вікторія Нуланд 17 червня заявила, що Штати не планують послаблювати санкції проти Кремля.