У Сочі місцеві чули декілька вибухів: росіяни повідомляють про роботу ППО

Зранку 14 жовтня в російському місті Сочі дуже неспокійно. Відомо про потужні вибухи у районі Адлера, які за повідомленнями росіян є роботою ППО.

Варто зазначити, що останній раз Сочі атакували у перший день жовтня. Тоді ГУР заявило про успішну атаку на стоянку російських гелікоптерів, попри всі заяви про "збиття".

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Сочі турбують дивні звуки

Зранку 14 жовтня у російському місті Сочі знову повідомляють про прильоти. Росіяни як завжди заявили про успішну роботу ППО над акваторією Чорного моря. Офіційно російське міноборони заявило про збиття двох безпілотників.

Місцеві заявляли принаймні про 5–6 випадків "бавовни" біля Адлера. У деяких будинках навіть вимкнулося світло. Інформації про постраждалих наразі немає.

Збиття невідомого БпЛА біля Сочі: дивіться відео

Вибухи у Росії вже регулярні