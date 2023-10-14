У Сочі місцеві чули декілька вибухів: росіяни повідомляють про роботу ППО
Зранку 14 жовтня в російському місті Сочі дуже неспокійно. Відомо про потужні вибухи у районі Адлера, які за повідомленнями росіян є роботою ППО.
Варто зазначити, що останній раз Сочі атакували у перший день жовтня. Тоді ГУР заявило про успішну атаку на стоянку російських гелікоптерів, попри всі заяви про "збиття".
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Сочі турбують дивні звуки
Зранку 14 жовтня у російському місті Сочі знову повідомляють про прильоти. Росіяни як завжди заявили про успішну роботу ППО над акваторією Чорного моря. Офіційно російське міноборони заявило про збиття двох безпілотників.
Місцеві заявляли принаймні про 5–6 випадків "бавовни" біля Адлера. У деяких будинках навіть вимкнулося світло. Інформації про постраждалих наразі немає.
Збиття невідомого БпЛА біля Сочі: дивіться відео
Вибухи у Росії вже регулярні
- Увечері 12 жовтня про потужний вибух повідомили у Брянську, після чого у районі м'ясокомбінату розпочалася пожежа. Тоді влада заявила, що БпЛА нібито пригнітили сили радіоелектронної боротьби.
- Того ж дня росіяни відзвітувалися про збиття ще одного безпілотника у Бєлгородській області. Однак згодом росіяни повідомили, що нібито через падіння БпЛА загорівся будинок – відомо про загиблих.
- Ще 5 жовтня Росія бідкалась на атаку БпЛА по інфраструктурних об'єктах Курської області. Пропаганда заявила про удар по центральній електропідстанції міста Суджа, внаслідок чого 67 населених пунктів залишилися без електрики.