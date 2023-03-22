Красномовний напис: біля Антонівського мосту окупантам передали палкий привіт
Джерело:Владислав Назаров
Російські війська восени 2022 року під тиском Сил оборони України відступили з правого берега Херсонської області. Тепер окупанти перебувають на лівобережжі й отримали красномовний натяк від українців.
Війська агресора отримали прямий натяк біля Антонівського моста, який підірвали під час відступу. Біля моста з'явився плакат з написом "Кожен окупант здохне".
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Окупанти отримали "пророцтво"
Увагу на плакат звернув речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, який опублікував відповідну світлину у своїх соціальних мережах.
Владислав Назаров зазначив, що з лівобережжя на місце, де повісили плакат, є пряма видимість. Тому, можна припустити, що окупанти побачили попередження.
Біля Антонівського мосту з'явився плакат про окупантів / Фото Владислав Назаров
Яка ситуація на Півдні України
- У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.
- За минулу добу ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське – Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар'ївка та Антонівка.
- Справи окупантів на Півдні мають погіршитися після того, як ввечері 20 березня в окупованому Джанкої прогриміла "бавовна". Виконувач обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов заявив, що метою вибухів у Джанкої було повне або часткове зупинення логістичного забезпечення угруповань росіян у захоплених регіонах Запорізької та Херсонської областей.
- Також слід додати, що нещодавно українські захисники знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", пересувний пункт розвідки й управління, танк Т-62, а також зменшили артилерійську потужність ворога на 2 артустановки.