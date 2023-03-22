Красномовний напис: біля Антонівського мосту окупантам передали палкий привіт

Російські війська восени 2022 року під тиском Сил оборони України відступили з правого берега Херсонської області. Тепер окупанти перебувають на лівобережжі й отримали красномовний натяк від українців.

Війська агресора отримали прямий натяк біля Антонівського моста, який підірвали під час відступу. Біля моста з'явився плакат з написом "Кожен окупант здохне".

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Окупанти отримали "пророцтво"

Увагу на плакат звернув речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, який опублікував відповідну світлину у своїх соціальних мережах.

Владислав Назаров зазначив, що з лівобережжя на місце, де повісили плакат, є пряма видимість. Тому, можна припустити, що окупанти побачили попередження.



Біля Антонівського мосту з'явився плакат про окупантів / Фото Владислав Назаров

Яка ситуація на Півдні України