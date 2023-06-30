Останні зітхання російської армії: неподалік Бахмута для ЗСУ складається вигідна ситуація

Збройні Сили України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Росіяни там опинилися у дуже поганому становищі й намагаються з останніх сил зупинити просування наших воїнів.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, невдовзі ворог потрапить в оперативне оточення, адже ми вийдемо на панівні висоти.

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Біля Бахмута у ворога дуже важке становище

Світан зазначив, що в районі Бахмута у росіян зараз дуже погане становище. Наші війська рухаються на 4 напрямках – на 3 від Бахмута й на одному до самого міста. Від Бахмута ми рухаємося в бік Берхівки, а далі на перетин траси Дебальцеве – Слов'янськ.

Можна казати, що ми з півночі починаємо напівоточувати Бахмут,

– сказав полковник запасу.

Адже, пояснив він, район Берхівки – це панівні висоти. Також ми рухаємося в бік Кліщіївки, яка розташована у низині, але поряд є висоти. І наше завдання – зайняти їх. Також є рух на південь – на Горлівку, що вздовж висот.

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Росіянам загрожує оперативне оточення

Полковник запасу заявив, що росіяни намагаються контратаками зупинити наш наступ у районі Берхівки, Курдюмівки та Кліщіївки. Тобто там, де ми просуваємося.

Це останні зітхання російської армії на цих напрямках,

– наголосив Світан.

Після відбиття російських атак, на його думку, ми вже на контратаках скинемо їх із висот. Подібні заходи будуть здійснені у найближчі 1,5 – 2 тижні в районі Бахмута.

А далі, за словами Світана, ворог потрапить в оперативне оточення, адже ми вийдемо на висоти у районі Берхівки та Кліщіївки, потім перейдемо в режим знищення російських військ. А росіяни сидітимуть в оперативному котлі, поки їм не набридне помирати щодня по 2 – 3 роти. Потім вони самі підуть звідти, як свого часу з острова Зміїного.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко