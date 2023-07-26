ЗСУ знищили найбільшу російську "таємницю" – комплекс РЕБ "Тріада"
Джерело:ССО ЗСУ
Українські військові ліквідували ворожі комплекси радіоелектронної боротьби на Бахмутському напрямку. Серед них – найбільш засекречена росіянами "Тріада". Пропагандисти називають її "вбивцею супутникового зв'язку".
Біля Бахмута аеророзвідники Сил спеціальних операцій знищили російську "гордість" – комплекс "Тріада", який може створювати нашим військовим чимало неприємностей. Чому окупанти так пишаються цим комплексом, читайте на 24 Каналі.
Дивіться також Успіх ЗСУ в районі Старомайорського і біля Андріївки, атака "Шахедами": хронологія 517 дня війни
Українські військові вполювали "велику рибу"
Успішна операція стала можливою завдяки попередній розвідці позицій противника, яка дозволила виявити ворожі цілі, а потім скоригувати вогонь артилерії Сил оборони.
Загалом за незначний період часу біля Бахмута було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ, українці успішно атакували артилерійські гармати та бронетехніку росіян.
"Вбивця супутникового зв’язку"
"Тріада" – новинка російського оборонно-промислового комплексу. З відкритих джерел, відомо, що цей комплекс почали створювати ще у 2001 році. У 2019 році він був помічений представниками ОБСЄ на Луганщині. Наразі його виробляють на підприємстві "Електроприлад" у місті Владимир.
Російські пропагандисти стверджують, що, мовляв, "Тріада" – "вбивця супутникового зв’язку" і навіть вважають її гідним суперником для американської мережі супутників Starlink.
Зазначається, що цей мобільний комплекс здатний пригнічувати супутниковий зв’язок, а отже, унеможливлювати наведення ракет та управління дронами.
Українці продовжують нищити окупантів
- Станом на 26 липня вже 243 680 окупантів "спаковано" у чорні пакети.
- Загалом було ліквідовано 698 РСЗВ та 4 727 артилерійських систем, з них 22 – за минулу добу.
- ЗСУ знищили відразу чотири 152-міліметрові самохідні гаубиці "Мста-С" ракетами з HIMARS.